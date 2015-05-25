Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер, который днем перейдет в южный. Ночью температура воздуха составит 14-17, днем 25-30 градусов тепла.

26 мая в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к вечеру и ночью в отдельных горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.