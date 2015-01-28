Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 января. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, временами дожди, во второй половине дня переменная облачность. Юго-восточный ветер во второй половине дня сменится на умеренный северный. Ночью температура воздуха составит 1-4, днем 7-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидается дождливая погода с перерывами, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. В большинстве районов днем осадков не ожидается, местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от 0 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем от 0 градусов мороза до 5 градусов тепла.