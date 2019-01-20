Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 января

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на территории Азербайджана на понедельник.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами слабый туман. Юго-западный ветер днём временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 7-9 градусов тепла. В Баку ночью около 0, днём 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 777 мм выше нормы до 768 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 65-75%, днём 45-55%.

В районах осадков в основном не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Юго-западный ветер днём местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днём 1-6 градусов тепла.