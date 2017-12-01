Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами ожидается моросящий дождь, вечером временами возможен дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей, однако преобладание пасмурной и влажной погоды у некоторых людей может вызвать чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.