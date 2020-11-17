Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается повышенная облачность, ночью и утром местами дожди. Ветер умеренный северо-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

18 ноября в районах Азербайджана временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. Местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла.

18-19 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.