Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами с прояснениями, в основном без осадков.

Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 772 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана 1 декабря в основном без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, а в горных территориях - снег. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.