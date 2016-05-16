Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 17 мая в столице и на полуострове будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-16, днем - 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем - 22-24 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах вероятны грозы, временами дожди. Утром местами возможен туман. Прогнозируется западный ветер, который ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем - 15-20 градусов тепла.