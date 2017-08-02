Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3-го августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Вечером на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Северный ветер сменится днем юго-восточным ветром.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 23-26, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем - 45-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 25-26, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 26-27, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ветер восточный, слабый. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью ожидается - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.