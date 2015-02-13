Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 14 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-4, днем 6-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана прогнозируются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Ожидается северный ветер.

Ночью столбики термометров покажут 0-5, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.