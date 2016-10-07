Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман, изморось. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18°С, днем – 23-28°С, в Баку ночью будет 15-17°С, днем – 26-28°С.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность - ночью 65-75%, днем 50-55%.

Несмотря на стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове, некоторое превышение температурной нормы 8-9 октября может вызвать у метеочувствительных людей дискомфорт.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, утром местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°С, днем – 23-28°С, в горах ночью – 6-11°С, днем - 17-22°С.