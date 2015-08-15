Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Умеренный юго-восточный ветер к вечеру сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем - 32-37 градусов тепла, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40 градусов тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханах, Пиршаги, Нардаране, Бильгях составит 26-27, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане - 27-28, в Тюркане, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 28-29 градусов тепла.