СК РФ: Число детей, совершивших диверсии, увеличилось вдвое за год

В РФ число детей, совершивших преступления террористического характера, выросло более чем в два раза, за шесть месяцев 2026 года в подобных преступлениях уличены 196 подростков, а за тот же период 2025 года - 88 несовершеннолетних.

Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера. Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях", - сказала Петренко.

За шесть месяцев 2025 года теракты и диверсии совершили 88 несовершеннолетних. Кроме того, Петренко отметила, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе из благополучных.