Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    СК РФ: Число детей, совершивших диверсии, увеличилось вдвое за год

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 10:07
    СК РФ: Число детей, совершивших диверсии, увеличилось вдвое за год

    В РФ число детей, совершивших преступления террористического характера, выросло более чем в два раза, за шесть месяцев 2026 года в подобных преступлениях уличены 196 подростков, а за тот же период 2025 года - 88 несовершеннолетних.

    Как передает Report cо ссылкой на российские медиа, об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    "За последние три года все больше несовершеннолетних в нашей стране совершают преступления террористического характера. Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях", - сказала Петренко.

    За шесть месяцев 2025 года теракты и диверсии совершили 88 несовершеннолетних. Кроме того, Петренко отметила, что на такие преступления идут дети совершенно из разных семей, в том числе из благополучных.

    Борьба с терроризмом Следственный комитет Российская Федерация (РФ)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей