Радек Шпицар: Азербайджан реализует амбициозную стратегию перехода от нефтяной экономики к высокоразвитой

Азербайджан реализует весьма амбициозную и примечательную стратегию, направленную на переход от нефтедобывающей экономики к высокоразвитой модели, опирающейся на промышленный сектор и сферу услуг, а также на превращение в ключевого игрока и региональный хаб.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпицар (Radek Špicar) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

По его оценке, курс Баку на отказ от преимущественно нефтяной модели развития в пользу современной промышленности и сервисной экономики отличается исключительной амбициозностью и большими перспективами.

"Мы с большим вниманием наблюдаем за стратегией Азербайджана по превращению в ключевой экономический центр региона. Сложно найти более подходящего партнера для реализации подобных планов, чем Чехия, которая располагает значительным промышленным потенциалом и многовековым производственным опытом", - подчеркнул Р. Шпицар.

Представитель чешского делового сообщества также обратил внимание на то, что повышенный интерес чешских компаний к углублению взаимодействия с Азербайджаном продиктован крепкими историческими связями между странами и привлекательным инвестиционным климатом республики.

"Я желаю Европе быть столь же успешной в исполнении своих стратегий, как Азербайджан, если быть честным", - добавил он.