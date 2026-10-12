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    Радек Шпицар: Азербайджан реализует амбициозную стратегию перехода от нефтяной экономики к высокоразвитой

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 10:22
    Радек Шпицар: Азербайджан реализует амбициозную стратегию перехода от нефтяной экономики к высокоразвитой

    Азербайджан реализует весьма амбициозную и примечательную стратегию, направленную на переход от нефтедобывающей экономики к высокоразвитой модели, опирающейся на промышленный сектор и сферу услуг, а также на превращение в ключевого игрока и региональный хаб.

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент союза промышленности и транспорта Чехии Радек Шпицар (Radek Špicar) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

    По его оценке, курс Баку на отказ от преимущественно нефтяной модели развития в пользу современной промышленности и сервисной экономики отличается исключительной амбициозностью и большими перспективами.

    "Мы с большим вниманием наблюдаем за стратегией Азербайджана по превращению в ключевой экономический центр региона. Сложно найти более подходящего партнера для реализации подобных планов, чем Чехия, которая располагает значительным промышленным потенциалом и многовековым производственным опытом", - подчеркнул Р. Шпицар.

    Представитель чешского делового сообщества также обратил внимание на то, что повышенный интерес чешских компаний к углублению взаимодействия с Азербайджаном продиктован крепкими историческими связями между странами и привлекательным инвестиционным климатом республики.

    "Я желаю Европе быть столь же успешной в исполнении своих стратегий, как Азербайджан, если быть честным", - добавил он.

    Азербайджано-Чешский бизнес-форум Радек Шпицар Экономический центр
    Radek Şpicar: "Azərbaycan yüksək inkişaf etmiş iqtisadiyyata keçiddə iddialıdır"
    Czech official lauds Azerbaijan's post-oil strategy
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