В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
- 12 октября, 2026
- 10:12
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12 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Камбоджи Хун Манета.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Камбоджи.
Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджа и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.
Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Хун Манету, а члены камбоджийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.