Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 10:12
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи

    12 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

    Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Камбоджи.

    Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджа и Азербайджанской Республики.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

    Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Хун Манету, а члены камбоджийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи

    Ильхам Алиев Хун Манет Азербайджано-камбоджийские отношения Камбоджа
    Фото
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Фото
    Official welcoming ceremony for Cambodian prime minister held in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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