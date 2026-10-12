В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи

12 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Камбоджи Хун Манета.

Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Камбоджи.

Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджа и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.

Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Хун Манету, а члены камбоджийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.