İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 10:08
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manetin oktyabrın 12-də Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Kamboca Baş nazirinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kambocanın Baş naziri Hun Maneti qarşıladı.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Kambocanın Baş nazirinə raport verdi.

    Kamboca Krallığının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirildi.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Kambocanın Baş naziri Hun Manetin qarşısından keçdi.

    Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Baş nazir Hun Manetə, Kamboca nümayəndə heyətinin üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu.

    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    Kamboca Baş nazirinin Bakıda rəsmi qarşılanma mərasimi olub
    İlham Əliyev Hun Manet Kamboca Krallığı
    Foto
    В Баку состоялась церемония официальной встречи премьера Камбоджи
    Foto
    Official welcoming ceremony for Cambodian prime minister held in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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