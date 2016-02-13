Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в столице и местами на полуострове ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман, прогнозируется временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 3-8 градусов мороза, днем 4-9 градусов тепла.