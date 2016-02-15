​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в отдельных частях столицы и полуострова ожидается туман. Прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-13 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов выше нуля.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Однако ближе к вечеру в горных территориях возможны осадки.

Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит до 0-3 градусов тепла, днем будет 9-14 градусов выше нуля. Ночью в горах ожидается 0-5 градусов мороза, в высокогорьях - 3-8 градусов ниже нуля, днем будет до 7-12 градусов тепла.