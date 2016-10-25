Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать слабый северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8°С, днем - 9-12°С.

В Баку ночью ожидается - 6-8°С, днем - 9-11°С.

Атмосферное давление будет выше нормы - 773 мм рт. ст., относительная влажность - 85-95%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые до 28 октября на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут сравнительно благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана возможны осадки, местами интенсивные. В горных и предгорных районах ожидается мокрый снег и снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-9°С, днем - 9-13°С, в горах ночью ожидается от -4°С до 1°С, днем 1-6°С.