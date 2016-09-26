Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Завтра, 27 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах возможен слабый туман.

Прогнозируется временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-18°С, днем - 21-25°С, в Баку ночью будет 16-18°С, днем - 22-24°С.

Атмосферное давление повысится с 760 до 763 мм рт. ст. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана завтра ожидается в основном безоблачная погода. Утром местами возможен туман. Однако вечером в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°С, днем - 21-26°С, в горах ночью - 3-8°С, днем - 12-17°С.