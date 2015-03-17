​Обнародован прогноз погоды на завтра

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра 18 марта. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра, 18 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ближе к ночи местами возможны осадки в виде дождя. Будет преобладать северо-восточный ветер. Ночью столбики термометров покажут 3-5, днем 8-12 градусов тепла.

18 марта в районах Азербайджана ночью и вечером местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег и снег. Прогнозируется временами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 9-14 градусов тепла, ночью в горах от 1-6 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.