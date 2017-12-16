Обнародован прогноз погоды на воскресенье в Азербайджане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 17 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, временами моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность - 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман, в восточных районах моросящий дождь. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов тепла, днем - 9-13 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.