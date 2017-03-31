Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день апреля

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и вечером местами на полуострове возможны дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет на умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 772 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 1 апреля слабые колебания метеорологических факторов в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются грозы, местами дожди, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег.

Днем в большинстве районов ожидаются переменные осадки. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью ожидается 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 3-8 градусов тепла.