Баку. 28 ноября.REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 ноября.

Как сообщил Report главный гидролог Бюро прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Асиф Вердиев, 29 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание облачности, ночью и вечером вероятны дожди. Ветер северный. Температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 5-8 градусов тепла.

В районах Азербайджана 29 ноября временами вероятны дожди, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег, снег, который постепенно будет ослабевать. Ветер восточный, местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 5-10, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы, возрастет от 769 мм рт. ст. до 772 мм рт. ст.