Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в воскресные дни на Большом и Малом Кавказе ожидаются осадки, местами ожидаются грозы, интенсивные осадки, возможен град. В предгорных районах температура воздуха составит 27-32, в горных районах 19-24 градуса тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе 29 июня преимущественно пройдет без осадков, однако 30 июня временами ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В низменных районах ожидаются переменные осадки. Максимальная температура воздуха составит 30-35 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно в вечерние часы ожидаются осадки. Максимальная температура воздуха составит 29-34 градуса тепла.

В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 29 июня ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер, который еще более усилится 30 июня.

Максимальная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла.