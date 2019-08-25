​Обнародован прогноз погоды на понедельник

Обнародован прогноз погоды на 26 августа.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, в Баку и на Абшероне будет солнечная погода и северо-западный ветер, который местами будет усиливаться.

26 августа днем в столице температура воздуха составит 32-34 градусов тепла, а ночью 20-24 градуса.

Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность днем составит 30-40%, а ночью 60-70 %.

На северных пляжах (В Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) температура воды составит 25-26 градусов тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 26-27 градусов тепла.

В районах республики будет, преимущественно, без осадков, однако в утренние часы в некоторых северных и западных регионах возможны дожди и грозы. В отдельных местах Большого Кавказа есть вероятность выпадения града. Температура воздуха днем составит 33-38 градусов тепла, ночью 19-24 градусов тепла.