Обнародован прогноз погоды на воскресенье

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-24, днем 31-36 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 33-35 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 22-23 градуса, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 23-24, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана 16 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных местах местами ожидаются грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градуса, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 21-26 градусов тепла.