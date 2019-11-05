Объявлены фактические и ожидаемые погодные условия в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 4 ноября и до утренних часов 5 ноября преимущественно прошло без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне, а также в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдались дожди.

5 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Во второй половине дня есть вероятность переменной облачности, преимущественно пройдет без осадков. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

6 ноября на территории страны прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами будет слабый туман. Ожидается западный ветер.