Объявлена погода на первый день весны

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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 1 марта.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Северо-западный ветер днем усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 60-65%.

Днем на Абшеронском полуострове ожидается сильный хазри (северный ветер), что неблагоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах снег. В некоторых северных и восточных районах интенсивный. Ночью и утром на отдельных территориях ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.