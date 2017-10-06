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    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 7 октября.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова прогнозируется изморось. Будет преобладать умеренный южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью прогнозируется 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-5, днем 7-12 градусов тепла.

    Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые до 9 октября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей. 

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