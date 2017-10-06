Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 7 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова прогнозируется изморось. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью прогнозируется 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается 1-5, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые до 9 октября на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.