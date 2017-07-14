Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 30-34 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 22-23, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 23-24, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемая в дневные часы жара на фоне прогнозируемого до 17 июля на Абшеронском полуострове слабого ветра в основном вызовет у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Однако, днем в некоторых районах возможны грозы и кратковременные осадки.

Прогнозируемый восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 20-25 градусов тепла.