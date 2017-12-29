Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на январь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура воздуха в январе ожидается близкой к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков в основном будет близко к климатической норме, местами может быть чуть выше.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла (ночью 2-7, в отдельные дни 3 градуса мороза, днем 8-13, в некоторые дни 1-5 градусов тепла), что соответствует или чуть выше климатической нормы.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами чуть выше нее (норма 18-28 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла (ночью 5-10 градусов, в горных местностях 16-21 градус мороза, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 14-25 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 1-4 градуса мороза (ночью 0-5, в отдельные дни 8-13 градусов тепла, днем 5-10 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 16-24 мм), или чуть выше нее.

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 1-3 градусов тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 10-32 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в отдельные дни 7-12, в горных территориях 17-22 градуса мороза, днем 6-11 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, в некоторых местах чуть выше нее (норма 22-49 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 2-8 градусов тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 2-7 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла, в отдельные дни 2-7 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 17-30 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 2-6 градусов тепла (ночью 2-7 градусов тепла, в отдельные дни от 0-5 градусов мороза, в горах 10-15 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в некоторые дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме или выше нее на 1 градус.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 63-98 мм).