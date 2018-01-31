Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на февраль.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, среднемесячная температура воздуха в феврале ожидается близко к климатической норме.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла (ночью 1-6, в отдельные дни 2-7 градусов мороза, днем 8-13, в некоторые дни от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла), что соответствует климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 21-24 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура воздуха составит от 1 градусов мороза до 3 градуса тепла (ночью 2-7 градусов, в горных местностях 16-20 градус мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 11-29 мм).

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, а также в Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбяджарском, Дашкесанском и Гедабекском районах

Среднемесячная температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла (ночью 0-5, в отдельные дни 10-15 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов мороза), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 25-35 мм).

В Гяндже, Газахском, Горанбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джабраильском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 2-5 градусов тепла (ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в отдельные дни 5-10 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 15-36 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах

Среднемесячная температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (ночью 0-5, 8-13, в высокогорных территориях 19-24 градуса мороза, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 24-55 мм).

В Центральных низменных районах: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 4-7 градусов тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни 2-7 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла, в отдельные дни 0-5 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 21-35 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура воздуха составит 2-6 градусов тепла (ночью 0-5 градусов тепла, в отдельные дни от 2-7, в горах 15-20 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла, в некоторые дни от 0-4 градусов тепла), что близко к климатической норме.

Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 44-105 мм).