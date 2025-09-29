Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Нигяр Арпадараи: Климатические обязательства должны быть закреплены законом на всех уровнях

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 15:38
    Нигяр Арпадараи: Климатические обязательства должны быть закреплены законом на всех уровнях

    Нужно закрепить климатические обязательства на законодательном уровне как на международной, так и на национальной основе.

    Как передает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Неделе климатических действий в Баку.

    Она отметила, что если в прошлом году Бакинская неделя климатических действий проводилась впервые и тогда в центре внимания были лишь тематические вопросы без участия парламентариев, то в этом году особое значение имеет проведение дискуссий на парламентском уровне - с участием законодателей, парламентских дипломатов и представителей общественности.

    "В рамках этой недели состоятся 46 сессий, включая пленарные заседания, молодежные программы и инициативы для частного сектора. Именно содержательные дискуссии позволяют глубже обсуждать важные вопросы", - сказала она.

    Она также отметила, что в этом году частный сектор проявил готовность активно сотрудничать с государством: и крупные компании, и малый бизнес подчеркивают желание поддерживать выполнение климатических обязательств, но при этом требуют ясности и четких правил.

    "Климатическая повестка неизбежно связана с ограничениями и новыми стандартами. Важно найти баланс, чтобы крупные государства не оказывали чрезмерного давления на малые, а корпорации не вытесняли малый бизнес. Поэтому считаю необходимым закрепить этот вопрос на законодательном уровне как на международной, так и на национальной основе", - заявила Арпадараи.

    Азербайджан климат Нигяр Арпадараи BCAW2025

    Последние новости

    16:18

    Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - Париж

    Туризм
    16:16

    Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионе

    Другие
    16:14

    Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГ

    Внешняя политика
    16:14

    Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиозной

    Индивидуальные
    16:12

    В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборы

    Милли Меджлис
    16:10

    В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.

    Внешняя политика
    16:09

    Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?

    Внешняя политика
    16:07

    Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма Мальдив

    Туризм
    16:04

    Вугар Гюльмамедов: Число экологических законопроектов под парламентским контролем превысило 50

    Экология
    Лента новостей