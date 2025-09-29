Нигяр Арпадараи: Климатические обязательства должны быть закреплены законом на всех уровнях

Нужно закрепить климатические обязательства на законодательном уровне как на международной, так и на национальной основе.

Как передает Report, об этом заявила лидер высокого уровня ООН по климату на COP29 Нигяр Арпадараи на Неделе климатических действий в Баку.

Она отметила, что если в прошлом году Бакинская неделя климатических действий проводилась впервые и тогда в центре внимания были лишь тематические вопросы без участия парламентариев, то в этом году особое значение имеет проведение дискуссий на парламентском уровне - с участием законодателей, парламентских дипломатов и представителей общественности.

"В рамках этой недели состоятся 46 сессий, включая пленарные заседания, молодежные программы и инициативы для частного сектора. Именно содержательные дискуссии позволяют глубже обсуждать важные вопросы", - сказала она.

Она также отметила, что в этом году частный сектор проявил готовность активно сотрудничать с государством: и крупные компании, и малый бизнес подчеркивают желание поддерживать выполнение климатических обязательств, но при этом требуют ясности и четких правил.

"Климатическая повестка неизбежно связана с ограничениями и новыми стандартами. Важно найти баланс, чтобы крупные государства не оказывали чрезмерного давления на малые, а корпорации не вытесняли малый бизнес. Поэтому считаю необходимым закрепить этот вопрос на законодательном уровне как на международной, так и на национальной основе", - заявила Арпадараи.