Нидерланды выделили €28 млрд на борьбу с изменением климата

Правительство Нидерландов выделяет €28 млрд на борьбу с изменением климата.

Правительство Нидерландов выделяет €28 млрд на борьбу с изменением климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

План представил в среду министр по вопросам климата и энергетической политики страны Роб Йеттен.

В общей сложности в нем содержится 120 конкретных мер, которые позволят стране сократить выбросы углекислого газа в атмосферу как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Партии, входящие в коалиционное правительство, назвали план "амбициозным, честным и выполнимым" и надеются, что сокращение составит 60%.

Документ, в частности, предусматривает закрытие всех угольных и газовых электростанцией к 2035 году, субсидии на теплоизоляцию, установку солнечных панелей и покупку электромобилей на вторичном рынке, средства на расширение сети станций зарядки и строительство атомных станций малой мощности.

"Кабинет считает важным, чтобы климатическая политика работала для всех, несмотря на место жительства, возраст или уровень дохода, - подчеркнул Йеттен. - Особенно для людей, которые сейчас испытывают трудности из-за нехватки денег, времени или отсутствия цифровых навыков".

Данные меры принимаются отдельно от азотной политики, которая направлена на сокращение выбросов азота в атмосферу для защиты природы. По этому вопросу в правительстве на данный момент существуют серьезные разногласия.