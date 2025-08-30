    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Экология
    • 30 августа, 2025
    • 09:49
    В Баку и Исмаиллы выявлены факты незаконной вырубки деревьев, ущерб от которых превысил 13 тыс. манатов.

    Как сообщили Report в службе экологической безопасности, нарушения зафиксированы в столичном поселке Гарачухур на улице А.Мехбалиева и в селе Седиян Исмаиллинского района.

    По данным ведомства, ущерб зеленым насаждениям составил 13 190 манатов. Поскольку размер ущерба образует состав преступления, материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.

    Son bir həftədə yaşıllıqlara 13 min manatdan çox ziyan dəyib

    Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов

