Незаконная вырубка деревьев в Баку и Исмаиллы нанесла ущерб на 13 тыс. манатов
Экология
- 30 августа, 2025
- 09:49
В Баку и Исмаиллы выявлены факты незаконной вырубки деревьев, ущерб от которых превысил 13 тыс. манатов.
Как сообщили Report в службе экологической безопасности, нарушения зафиксированы в столичном поселке Гарачухур на улице А.Мехбалиева и в селе Седиян Исмаиллинского района.
По данным ведомства, ущерб зеленым насаждениям составил 13 190 манатов. Поскольку размер ущерба образует состав преступления, материалы направлены в правоохранительные органы для правовой оценки.
