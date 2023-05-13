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Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 16 мая

Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 16 мая Нестабильная, дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 16 мая.
Экология
13 мая 2023 г. 21:20
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 16 мая

Нестабильная, дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 16 мая.

Как передает Report, о погодных условиях предупредила Национальная гидрометеорологическая служба.

Ожидается, что местами пройдут сильные осадки с грозами и градом. В горных районах возможен снег.

По информации на 20:00 в городах Кюрдамир, Сабирабад, Шамкир, Дашкесан, Евлах, Исмаиллы, Гянджа, Гёйгёль, Гедабей, Товуз, Агстафа, Бейлаган, Шахбуз, Ордубад, Нафталан, Агдам, Балакян, Огуз, Габала, Загатала, Шеки, Гобустане, Сарыбаше, Лезе (Гусаре), Халтане, Шахдаге, Зардабе, Джафархане, Сальяне, Билясуваре, Ярдымлы, Лянкяране, Астаре, Нефтчале были молнии, временами дождь.

Град: В 18:35 в течение 30 секунд в поселке Институт Самухского района выпал град диаметром 6-7 мм.

Ветер: Северо-западный ветер временами усиливался до 20 м/с в Нефтчале, 18 м/с в Сальянах, 16 м/с в Шеки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti mayın 16-dək davam edəcək

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