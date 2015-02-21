Не менее 23 человек стали жертвами сильнейших морозов на востоке США

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 23 человека стали жертвами сильнейших морозов, которые уже несколько дней держатся на востоке США, передает Report со ссылкой на ТАСС. Ранее в местных СМИ сообщалось о 19 погибших.

Большинство смертей - 18 - произошло в штате Теннесси. Причиной гибели людей стало не только переохлаждение, но и ДТП из-за гололедицы. Почти 3 тыс. жителей Теннесси остались без электроснабжения из-за обледенения проводов.

Во многих городах, в том числе в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии и Питтсбурге в пятницу были побиты температурные рекорды. Самым же холодным местом в США в пятницу был город Эмбаррас в штате Миннесота. Там было минус 40 градусов.

В Нью-Йорке столбики термометров опустились до минус 17 градусов, а из-за сильного ветра создавалось ощущение, что на улице еще холоднее. В некоторых школах были отменены занятия, людям советуют пережидать морозы дома или в специально открытых для этого теплых убежищах. Многие жители мегаполиса даже решили взять в пятницу выходной.

Лед частично сковал бухту Нью-Йорка, и парому, перевозящему пассажиров из Манхэттена в другой район мегаполиса, Стейтен-Айленд, пришлось вызвать на помощь буксир-ледокол.

Холода добрались даже до южных штатов, где такая погода наблюдается крайне редко. Так, в Майами (штат Флорида) температура опустилась в пятницу до плюс пяти градусов.

По словам метеорологов, сильные морозы продержатся на значительной территории страны до конца недели. В зоне непогоды в ближайшие дни окажутся около 115 млн человек в 27 штатах - треть населения США.