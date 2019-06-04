Названы животные, охота на которых в Азербайджане запрещена

"Объявленный открытым 1 июня на территории Азербайджана сезон охоты продлится до 7 марта 2020 года".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Службы госконтроля над охотничьей деятельностью министерства экологии и природных ресурсов Физули Мамедов.

Он сказал, что охотники могут предъявить соответствующие документы в региональные управления экологии и природных ресурсов и получить разрешение на охоту.

Начальник службы напомнил, что охота на птиц и животных, попавших в "Красную книгу" Азербайджана и Международный красный список, запрещена: "Среди птиц охота запрещена на турача, колпицу, лебедя-шипуна, фламинго, талышского фазана, мраморного чирка, стрепета, дрофу, кавказского улара, тетерева, среди животных – джейрана, оленя, косулю, серну, горного козла, бурого медведя, леопарда и других.

С целью регулирования поголовья диких животных и птиц в соответствующих охотничьих угодьях и охотничьих хозяйствах определенных районов разрешена охота на кабана, а в охотничьих угодьях и специально выделенных охотничьих территориях – на диких птиц. Целью является обеспечение цивилизованной охоты в стране".