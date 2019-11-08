Названы загрязняющие воздух дома торжеств в Баку - СПИСОК

В ходе проведенных за последнюю неделю мониторингов выявлены объекты общепита, чрезмерно загрязняющие воздух по причине несвоевременного обновления фильтров.

Как сообщает Report, по словам представителя министерства экологии и природных ресурсов Вугара Керимова, в основном недочеты зафиксированы в Низаминском районе.

"Причина этого связана с большим количеством домов торжеств на указанной территории. Действующие здесь дворцы торжеств "Cənnət", "Xan bağı", "Xan sarayı", "Madonna", "Milord", "Hissa", "Grace Hall", "Ayla", а также рестораны "Səhər mehi" и "Kometa" загрязняют воздух выше нормы.

В Бинагадинском районе недочеты выявлены в домах торжеств "Sonalar sonası", "Qızıl tac", "Şahənşah", "Mələk", "Oğuz xan", "Al saray", "Amor", "Röya", в Хатаинском районе - "Fəridə", "Elgün", "Neapol", "Movida", "Mirana", "Leyla", "Şəhzadə", в Наримановском районе - "Şuşa", "Su sonası", ресторанах "Orman", "Xankəndi", "İsa bulağı", в Сумгайыте - "Qubadlı", "Dan ulduzu", "Şəhanə", "Tural", "Nurlan" и "Dədə Qorqud", в Абшероне - "Qarabağ", "Ülvi", "Səmayə" и "Sultan", в Гяндже - "Firuzə", "Tural" и "Şəhzadə".

По словам официального представителя министерства, владельцам домов торжеств сделано предупреждение.