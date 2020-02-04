Названы причины мягкой зимы в Азербайджане

"В результате климатических изменений зима в Азербайджане проходит довольно мягко, а количество морозных дней сокращается".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор Национального департамента гидрометеорологиии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева,

По ее словам, согласно многолетней норме, среднее количество морозных дней в январе в Баку составляет 6 дней: "Однако, в этом году пока не отмечено морозных дней. Только 25 января столбики термометров опустились до около 0 градусов. В январе 2020 года среднемесячная температура превысила климатическую норму на 1,6 градусов. Самый жаркий зимний день был 23 января - 12,3 градусов, однако рекордной отметки не отмечено. В Баку самый теплый январский день был зафиксирован 4 января 1979 года - 22,3 градуса тепла".

Касательно уровня выпавших осадков, У.Тагиева заявила, что по сравнению с декабрем, выпало больше дождей.

Количество осадков, выпавших в Баку и на Абшеронском полуострове, составило 102-179% , Верхнем Карабахе - 30-38, Газах-Гянджинской зоне - 17-33, Агдаме - 85, Лянкяран-Астаринской зоне - 88-181, Нефтчале - 221, Губинской, Гусарской, Гырызской, Хачмазской зоне - 74-90, Губе - 150, районах Балакян, Закатала, Шеки, Огуз, Габала, Исмаиллы, Шамаха, Мараза, Алтыагадж, Гырыз - 25-89,в Маразе - 112, центрально-низменных районах - 32-89, Бейлагане - 113%.

В течение последних 15-ти лет среднемесячная температура 11 лет (2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) превышала климатическую норму.

Четыре года (2006, 2008, 2009, 2012) среднемесячная температура была ниже климатической нормы.

В феврале среднемесячная температура уступала климатической норме 7 лет (2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2014, 2017).

Среднемесячная температура была выше 7-летней климатической нормы (2004, 2009, 2010, 2013, 2016, 2018, 2019).

За последние десятилетия самый холодный день был зафиксирован 8 февраля 2012 года, когда столбики термометров в Баку опустились до минус 11 градусов.

А самый теплый день был отмечен 28 февраля 2005 года - 23.2 градуса тепла.