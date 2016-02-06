Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает Report, в настоящее время эти обязанности исполняет заместитель директора Гюльшад Мамедова.

Отметим, что с января прошлого года обязанности директора исполнял главный гидролог бюро Асиф Вердиев. На данный момент он занимает должность главного гидролога.