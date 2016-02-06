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    Назначен новый исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов

    В министерстве экологии и природных ресурсов произошла кадровая перестановка

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый исполняющий обязанности директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

    Как сообщает Report, в настоящее время эти обязанности исполняет заместитель директора Гюльшад Мамедова.

    Отметим, что с января прошлого года обязанности директора исполнял главный гидролог бюро Асиф Вердиев. На данный момент он занимает должность главного гидролога. 

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