Назим Махмудов: В Азербайджане возрастает вероятность возникновения пожаров

19-20 августа в некоторых районах республики ожидается жаркая погода.

19-20 августа в некоторых районах республики ожидается жаркая погода.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

По его словам, из-за сильной жары возрастает вероятность возникновения пожаров, особенно в лесных массивах: "В связи с этим мы обращаемся к населению с призывом соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять предельную осторожность при обращении с огнем во время проведения хозяйственных работ или отдыха на природе".

Махмудов также добавил, что специалисты службы определили индексы пожарной опасности для различных территорий республики.

К территориям с высоким риском возгорания относятся Товуз, Агдам, Губа, Гусар, Шабран, Имаиллы, Гобустан, Лянкяран, Ярдымлы, Астара, отметил глава службы.