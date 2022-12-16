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NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения

NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения В США запустили спутник SWOT для исследования гидросферы Земли.
Экология
16 декабря 2022 г. 23:33
NASA запустило спутник, который поможет предсказывать засухи и наводнения

В США запустили спутник SWOT для исследования гидросферы Земли.

Как передает Report, об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

SWOT расшифровывается как "поверхностные воды и топография океана".

В задачу этого аппарата входит нанесение на карту всех океанов, озер и рек мира с высокой точностью. Спутник размером с легковой автомобиль будет измерять уровень моря на более чем 90% поверхности Земли, что позволит ученым отслеживать круговорот воды в природе. Он также обследует миллионы озер и 2,1 миллиона километров рек от истока до устья. Главным инструментом для этого послужит радар. Он должен будет различать течения и водовороты диаметром менее 21 км, а также участки океана, где сливаются воды разной температуры. Кроме того, ученым важно понимать движение береговой линии и скорость повышения уровня воды в разных регионах. Это позволит создать более надежные модели предсказания наводнений и засух.

По мнению ученых, аппарат необходим как никогда, поскольку изменение климата усугубляет засухи, наводнения и береговую эрозию. Запуск был произведен на ракете Falcon 9 с базы Ванденберг.

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