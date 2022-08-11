О нас

НАНА: Грязевой вулкан в Локбатане является одним из самых активных в мире

НАНА: Грязевой вулкан в Локбатане является одним из самых активных в мире Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) распространил информацию о сегодняшнем извержении грязевого вулкана вблизи поселка Локбатан Гарадагского района Баку.
Экология
11 августа 2022 г. 11:44
НАНА: Грязевой вулкан в Локбатане является одним из самых активных в мире

Институт геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) распространил информацию о сегодняшнем извержении грязевого вулкана вблизи поселка Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщили Report в институте, извержение было мощным.

Отмечается, что во время извержения вулкана, которое сопровождалось грохотом, выбросов пламени не наблюдалось: "Для информации хотим сообщить, что первое зарегистрированное извержение грязевого вулкана в Локбатане, являющегося одним из самых активных в мире, датируется 1829 годом. До сегодняшнего дня вулкан извергался 27 раз, последнее извержение было в 2018 году".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AMEA: "Lökbatanda püskürən vulkan dünyanın ən aktiv palçıq vulkanıdır"

Другие новости из категории

МЭПР: Рядом с грязевым вулканом нет населенных пунктов
МЭПР: Рядом с грязевым вулканом нет населенных пунктов
11 августа 2022 г. 12:35
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
11 августа 2022 г. 12:28
Гурбан Йетирмишли: Извержение грязевого вулкана в Локбатане длилось 4 минуты
Гурбан Йетирмишли: Извержение грязевого вулкана в Локбатане длилось 4 минуты
11 августа 2022 г. 11:34
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
11 августа 2022 г. 11:27
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
10 августа 2022 г. 12:54
В Азербайджане в ближайшие пять дней пройдет без осадков
В Азербайджане в ближайшие пять дней пройдет без осадков
9 августа 2022 г. 20:23
Синоптики предупредили о сильном ветре в районах Азербайджана
Синоптики предупредили о сильном ветре в районах Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:07
Завтра в Баку осадков не ожидается
Завтра в Баку осадков не ожидается
9 августа 2022 г. 12:48
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
МЭПР: С 10 августа погода стабилизируется
МЭПР: С 10 августа погода стабилизируется
8 августа 2022 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi