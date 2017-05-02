НАНА: Нынешнее извержение вулкана в Локбатане намного слабее извержения, произошедшего 5 лет назад

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "В последний раз извержение вулкана Локбатан, расположенного на промысловой территории в 15 км к юго-востоку от Баку на берегу Каспийского моря, произошло в 2012 году. Нынешнее извержение намного слабее извержения, произошедшего 5 лет назад".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом грязевого вулканизма Института геологии Национального академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Адиль Алиев.

По его словам, произошедшее 2 мая извержение длилось недолго, и выбросы также были незначительными: "Мы должны подождать до конца дня. В случае повторной активности, он вновь проявит себя. Если же до завтрашнего дня какой-либо активности не произойдет, значит повторного извержения вулкана не будет".

А.Алиев добавил, что хотя вулкан расположен недалеко от населенного пункта, он не создал серьезной опасности для людей: "Так как вулкан расположен на промысловой территории. В конце расследований станет известно, при каком сейсмическом явлении произошло извержение. Мы ждем пока высохнут выбросы от извержения вулкана. После этого там можно будет работать. А это займет одну неделю".

Напомним, что зарегистрированный в 1810 году грязевой вулкан Локбатан является не только одним из пяти самых активных вулканов мира, но и побил рекорд по извержению. Нынешнее извержение вулкана 25-ое по счету.