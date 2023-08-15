Наказан владелец ресторана, загрязняющего Каспийское море

Наказан владелец ресторана, загрязняющего Каспийское море.

Наказан владелец ресторана, загрязняющего Каспийское море.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сообщается, что 12 августа Главным управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел совместно с соответствующими структурами Министерства экологии и природных ресурсов во время мероприятий, проводимых на территории города Сумгайыт и в прибрежной полосе Каспийского моря с целью предотвращения нарушений санитарно-гигиенических правил был выявлен факт сброса сточных вод в Каспийское море.

По данному факту в отношении директора одного из ресторанов, расположенных на набережной в городе Сумгаит, по улице Новханы, была применена мера административного наказания по статье 264.0.1 (нарушение правил охраны водных объектов) Кодекса об административных правонарушениях.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.