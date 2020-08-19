Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу

Установлено, что газорегулирующая установка предприятия не работает и вредные выбросы проникают в атмосферы выше положенной нормы

Государственная служба экологической безопасности рассмотрела жалобы о вредных выбросах в атмосферу со стороны ООО “Baku Non Ferrous and Foundry Company” в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Службы Рамаль Багиров. В ходе расследования было установлено, что газорегулирующая установка предприятия не работает, и в результате вредные выбросы в атмосферу превышают положенную норму.

“В отношении директора по производству Халига Махмудова составлен протокол. Он оштрафован на 3 000 манатов”, - отметил Р. Багиров.