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Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу

Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу Установлено, что газорегулирующая установка предприятия не работает и вредные выбросы проникают в атмосферы выше положенной нормы
Экология
19 августа 2020 г. 12:29
Наказан директор учреждения, загрязнявшего атмосферу
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Государственная служба экологической безопасности рассмотрела жалобы о вредных выбросах в атмосферу со стороны ООО “Baku Non Ferrous and Foundry Company” в Сумгайыте.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника Службы Рамаль Багиров. В ходе расследования было установлено, что газорегулирующая установка предприятия не работает, и в результате вредные выбросы в атмосферу превышают положенную норму. 

“В отношении директора по производству Халига Махмудова составлен протокол. Он оштрафован на 3 000 манатов”, - отметил Р. Багиров.

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