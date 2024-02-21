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Национальная служба гидрометеорологии рассказала о проведенных в Карабахе работах

Национальная служба гидрометеорологии рассказала о проведенных в Карабахе работах Национальная служба гидрометеорологии обнародовала результаты работы на освобожденных от оккупации территориях.
Экология
21 февраля 2024 г. 12:36
Национальная служба гидрометеорологии рассказала о проведенных в Карабахе работах

Национальная служба гидрометеорологии рассказала о проведенных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы Национальной службы гидрометеорологии Акбар Аскеров на проходящей в Баку конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе".

По его словам, в целях оценки ресурсов поверхностных вод на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана на 10 реках (Араз, Баситчай, Охчучай, Хакаричай, Баргушадчай, Забухчай, Тутгунчай, Тертерчай, Кенделенчай, Гуручай) созданы 11 автоматических гидрологических станций. Информация из этих станций передается в

Аскеров отметил, что в Шуше, Агдаме, Физули, Кяльбаджаре и Зангилане установлены пять автоматических метеорологических станций, оснащенных необходимыми датчиками. Данные с этих станций также регулярно передаются в Ситуационный центр.

Представитель ведомства добавил, что эксплуатация этих станций позволяет оценивать климатические условия региона, давать точные метеорологические прогнозы и делать предупреждения.

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Версия на азербайджанском языке Milli Hidrometeorologiya Xidməti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gördüyü işləri açıqlayıb

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