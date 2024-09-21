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Национальная служба гидрометеорологии прокомментировала сообщения о суровости предстоящей зимы в Азербайджане

Национальная служба гидрометеорологии прокомментировала сообщения о суровости предстоящей зимы в Азербайджане Начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов распространившуюся в сети информацию о том, что предстоящая зима в Азербайджане будет крайне суровой.
Экология
21 сентября 2024 г. 16:01
Национальная служба гидрометеорологии прокомментировала сообщения о суровости предстоящей зимы в Азербайджане

Начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов распространившуюся в сети информацию о том, что предстоящая зима в Азербайджане будет крайне суровой.

Как сообщает Report, Махмудов отметил, что долгосрочные прогнозы погоды не являются точными, и лишь отражают глобальную тенденцию.

"Долгосрочный прогноз обычно составляется на основе сезонных прогнозов региональных климатических центров Всемирной метеорологической организации. Но в отличие от краткосрочных и среднесрочных прогнозов, точность долгосрочных невысока. Мы представим общественности прогноз на декабрь в конце осени", - сказал он.

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