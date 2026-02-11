Начиная с сегодняшнего дня осадки прекратятся, температура повысится

Наблюдаемые на территории Азербайджана осадки с вечера 11 февраля постепенно прекратятся.

Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра и 13 февраля в большинстве регионов осадки не прогнозируются, ожидается повышение температуры воздуха.