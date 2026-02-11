Начиная с сегодняшнего дня осадки прекратятся, температура повысится
Экология
- 11 февраля, 2026
- 10:34
Наблюдаемые на территории Азербайджана осадки с вечера 11 февраля постепенно прекратятся.
Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что завтра и 13 февраля в большинстве регионов осадки не прогнозируются, ожидается повышение температуры воздуха.
